Kerber in der 3. Runde von Indian Wells

Die 33-Jährige aus Kiel, die in der kalifornischen Wüste an Position zehn gesetzt ist, setzte sich gegen Katerina Siniakova (Tschechien) 6:1, 6:7 (4:7), 7:5 durch und zog in die 3. Runde ein. Dort trifft sie auf die Russin Darja Kassatkina (Nr. 20).