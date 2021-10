Tennis: Martina Hingis spricht über Duelle mit Steffi Graf

Auch über ihr Verhältnis zur Mutter diskutierten Medien und Fans in der Schweiz öffentlich. Einige sahen in ihr eine eisige Tennis-Mama. Doch Hingis spricht in höchsten Tönen von ihr. „1980 hatte meine Mutter nicht viele Gelegenheiten, um mir ein besseres Leben zu ermöglichen und die Welt zu zeigen. Sie wählte Tennis als Ausweg aus dem Gefängnis, in dem wir lebten. Danke, Mutter. Du hast mir mein Leben geschenkt, du hast mir Liebe geschenkt, du hast mir Tennis geschenkt. Du hast mir alles gegeben, was du geben konntest“, sagte sie bei einer Rede bei der Aufnahme in die Hall of Fame des Tennis. (WTA: Aktuelle Tennis-Weltrangliste der Damen)