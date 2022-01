Tennis-Ikone Evert an Eierstockkrebs erkrankt

Evert, die zwischen 1974 und 1986 in jedem Jahr mindestens ein Grand-Slam-Turnier gewann und insgesamt auf 18 Major-Titel zurückblickt, erläuterte ihre Diagnose bei ESPN. Dabei wies sie auch darauf hin, dass Eierstockkrebs in vielen Fällen unentdeckt bleibe, bis er sich in einem späteren, weniger gut behandelbaren Stadium befinde.