Schillernder Trainer von Tennis-Star Thomas Muster: Ronald Leitgeb ist tot

„Mein Freund und Mentor hat heute für immer die Augen geschlossen“, zitieren österreichische Medien nun Muster: „Mein Beileid gilt der Familie und den Angehörigen. Der Schock sitzt zu tief, um es in Worte zu fassen. Lieber Ronnie, mit Respekt und Demut bedanke ich mich, Teil deines Lebens gewesen zu sein und all diese großartigen Momente mit dir geteilt zu haben. Wir werden dich sehr vermissen. Rest In Peace.“