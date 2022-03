Deutsches Team mit Kerber nach Kasachstan

Die frühere Weltranglistenerste Angelique Kerber führt das Aufgebot des Deutschen Tennis Bundes (DTB) für das Qualifikations-Duell im Billie-Jean-King-Cup in Kasachstan an. Die 34 Jahre alte dreimalige Grand-Slam-Siegerin soll am 15. und 16. April in Nur-Sultan gemeinsam mit Andrea Petkovic, Laura Siegemund, Anna-Lena Friedsam und Jule Niemeier den Einzug in die Endrunde schaffen.