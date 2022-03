Statements gegen Putin: Warum Russlands Tennisstars klare Kante zeigen

Am Montag legte der 26-Jährige auf seinem Instagram-Kanal nochmal nach. „Heute möchte ich im Namen aller Kinder dieser Welt sprechen. Sie haben alle ihre Träume, ihr Leben hat gerade begonnen. So viele schöne Erfahrungen stehen noch bevor. Erste Freunde, erste große Emotionen. Alles was sie sehen und fühlen ist zum ersten Mal in ihrem Leben. Darum bitte ich für Frieden in der Welt, für Frieden zwischen den Ländern“, schrieb er.