Tennis: Stich zeigt sein Talent als Künstler

In seinen Werken finden sich auch Referenzen ans Tennis wie bei der Arbeit „no doubt“, die 2012 entstand. „Damals beschäftigte ich mich sehr intensiv mit Wimbledon, sah mir Filmausschnitte vergangener Spiele an. Das, was ich empfunden habe, habe ich farblich und strukturell auf die Leinwand gebracht“, sagte Stich. Der Titel sage aus, dass man an sich glauben müsse, um in Wimbledon gewinnen zu können.