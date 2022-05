Tennis: Kassatkina schlägt in Hamburg auf

Die russische Top-Tennisspielerin Darja Kassatkina wird beim WTA-Turnier in Hamburg (16. bis 24. Juli) an den Start gehen. Das teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Bei den derzeit stattfindenden French Open in Paris steht die 25-Jährige im Viertelfinale und trifft am Mittwoch auf ihre Landsfrau Weronika Kudermetowa. Kassatkina liegt in der Weltrangliste auf Platz 20.