Boris Becker emotional: Jürgen Klopp durfte mich nicht besuchen

„Diese Briefe haben mir sehr geholfen, meine Moral und Lust am Leben nicht zu verlieren. Michael Stich hat mir einen dreiseitigen Brief geschrieben“, sagte Becker, ehe ihm der Atem stockt und die Tränen kommen: „Er hat tolle Worte gefunden, ich hatte das so nicht erwartet. Du hast im Gefängnis alle Zeit der Welt.“