Tennis-Ikone ist tot: Trauer um legendären Coach Nick Bolletieri

Anders als die erfolgreichen Vorgänger Günter Bosch und der 2021 verstorbene Bob Brett ließ Bollettieri Becker disziplintechnisch an einer längeren Leine: „Ich werde Boris fragen, was er machen will. Ich werde niemals Boris Becker ändern. Das darf man nicht“, umschrieb er im Spiegel seine Philosophie mit Becker - in seinen späteren Trainerjahren wurde seine Herangehensweise generell bedürfnisorientierter.