Davis Cup: Struff fehlt verletzt in Trier

Das deutsche Davis-Cup-Team muss in der Qualifikation gegen die Schweiz (3./4. Februar) ohne Jan-Lennard Struff auskommen. Der 32 Jahre alte Warsteiner sagte seine Teilnahme wegen einer Entzündung der Bizepssehne ab. Struff wird in Trier von Daniel Altmaier (Kempen) ersetzt, zudem schlagen Alexander Zverev (Hamburg), Oscar Otte, Andreas Mies (beide Köln) und Tim Pütz (Frankfurt) auf.

Struff hatte die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) im vergangenen Jahr beim Finalturnier in Malaga in Abwesenheit von Olympiasieger Zverev ins Viertelfinale geführt. Er gewann alle seine drei Einzel in der Gruppe gegen Frankreich, Belgien und Australien und war auch in der K.o.-Runde gegen Kanada erfolgreich.