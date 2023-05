Zverev-Beben: "Hatte andere Meinung als mein Vater - das hat nicht geholfen"

Es kam deshalb so überraschend, da der Spanier in der Sandplatz-Saison ein fester Bestandteil seines Trainerteams war. Nun hat Zverev ausführlicher als bisher über die Gründe für die Trennung gesprochen.

Zverev: „Ich möchte ein aggressiver Spieler sein“

Bruguera ist nicht der Erste, mit dem‘s nicht klappt

Der zweimalige French-Open-Sieger Bruguera ist nicht der erste prominente Coach, von dem sich Zverev nach Meinungsverschiedenheiten trennt: In den vergangenen Jahren verschliss er auch Juan Carlos Ferrero, Ivan Lendl ( mit dem es eine hässliche Trennung gab ) und David Ferrer. Letztlich kam Zverev immer wieder auf seinen Vater als die Konstante in seiner Karriere zurück.

Tobias Kamke hat nun größere Rolle

Sehr zufrieden zeigt sich der deutsche Tennis-Star aber mit der neuen Zusammenstellung seines Teams. Zu diesem gehört aktuell Ex-Profi Tobias Kamke, der die Aufgaben von Ledowskich übernommen hat. „Er war meine Lieblingsoption, er kennt mich, seit ich zwei Jahre alt bin. Ich bin unfassbar glücklich, dass er zu dem Job ja gesagt hat“, so Zverev. Zudem gehören dem Team auch Zverevs Bruder Mischa, Physiotherapeut Hugo Gavril und Sergej Bubka Junior an - der Sohn der Stabhochsprung-Ikone Bubka Senior.

In der ersten Runde der French Open besiegte Zverev den Südafrikaner Lloyd Harris klar in drei Sätzen mit 7:6, 7:6, 6:1. Am Donnerstag trifft er in Paris auf den Slowaken Alex Molcan.