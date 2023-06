Nächste Trennung: Raducanu und Sachs beenden Zusammenarbeit

Der Trainer-Verschleiß von Ex-US-Open-Siegerin Emma Raducanu geht weiter. Die 20 Jahre alte Britin verkündete am Donnerstag das Ende ihrer Zusammenarbeit mit dem deutschen Coach Sebastian Sachs.

Sachs war der fünfte Trainer in den vergangenen zwei Jahren der Überraschungssiegerin von New York 2021, die sich aktuell von Operationen an den Handgelenken erholt.