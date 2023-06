Tennis: Für das Sensations-Comeback gibt es prominente Unterstützung

In dem Beitrag für das Modemagazin Vogue, in dem die 32-Jährige ihre Rückkehr begründet, verrät die Dänin, dass Serena Williams ihr viel Beistand leistet.

Serena Williams steht Caroline Wozniacki bei

In der Vogue geht Wozniacki auch ausführlicher auf die Motivation hinter ihrer Rückkehr ein. „Ich habe mit vielen Frauen gesprochen, die ihre Träume aufgegeben haben, um mit ihren Familien zu sein - aber in denen immer noch diese gewisse Sehnsucht steckt. Ich möchte ihnen zeigen, dass da ein Weg ist. Ich möchte mir und diesen Frauen beweisen, dass beides geht.“

Wozniacki seit Oktober zweifache Mutter

Die frühere Nummer 1 der Welt hatte am Donnerstag ihre Rückkehr auf die Tour verkündet, sie will im August in Montréal starten und dann bei den US Open mitmischen. Die Familie habe gemeinsam beschlossen, dass es an der Zeit sei.