Vor US Open: Tennisstar überrascht mit Pflaster-Trick

Grund für diese ungewöhnliche Maßnahme ist eine Stärkung der Ausdauerfähigkeit. „Ich kann es auch nicht ganz erklären. Aber es ist schwieriger, nur mit der Nase zu atmen und mein Puls geht so leichter in die Höhe“, beschrieb die Polin die Situation und fügte hinzu: „Alles auf dem Platz wird schwerer und so arbeite ich an meiner Ausdauer, ohne extra Sprints oder extreme Dinge machen zu müssen.“