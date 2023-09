Davis Cup: Djokovic führt Serbien ins Viertelfinale

Tennisstar Novak Djokovic hat Serbien nur fünf Tage nach seinem Triumph bei den US Open ins Viertelfinale des Davis Cup geführt. Der 36-Jährige bezwang Alejandro Davidovich Fokina mit 6:3, 6:4 und sorgte in Valencia für die vorentscheidende 2:0-Führung gegen Spanien. Zuvor hatte Laslo Djere mit 6:4, 6:4 gegen Albert Ramos-Vinolas gewonnen.

Für Djokovic war es der erste Auftritt im Davis Cup seit dem verlorenen Halbfinale gegen Kroatien 2021. Am vergangenen Wochenende hatte er in New York den 24. Grand-Slam-Titel seiner Karriere geholt.