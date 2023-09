Tennis live: Deutschland kämpft gegen Abstieg aus der Weltgruppe

Deutschland spielt ohne den angeschlagenen Alexander Zverev in Bosnien-Herzegowina um den Verbleib in der Weltgruppe.

Das 1. Match bestreitet Daniel Altmaier ab 12 Uhr gegen Nerman Fatic. Das zweite Einzel auf dem Sandplatz in Mostar bestreiten Yannick Hanfmann und Damir Dzumhur. SPORT1 begleitet die Duelle im LIVETICKER.

+++ Altmaier - Fatic 7:6 ++

Was für ein Kraftakt von Altmeier! Der Deutsche liegt im Tiebreak schon 3:5 zurück, macht dann aber vier Punkte in Folge und gewinnt den Satz.

+++ Altmaier - Fatic 5:6 +++

+++ Altmaier - Fatic 2:2 +++

+++ Altmaier - Fatic 0:0 +++

Daniel Atmaier geht erstmals als deutsche Nummer 1 in ein Davis-Cup-Duell. In Bosnien wird auf Sand gespielt, es ist heiß und die Fans sind natürlich überwiegend aufseiten der Gastgeber. Es wird also nicht einfach für Atmaier.