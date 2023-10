Rune wegen Freundin außer Form? Boris Becker spricht Klartext

Boris Becker ist zurück. Der 55-Jährige hat im Eurosport -Podcast „Das Gelbe vom Ball“ bestätigt, dass er in Zukunft als Trainer von Shootingstar Holger Rune arbeiten wird. Der 20-Jährige - aktuell die Nummer sechs der ATP-Weltrangliste - gilt als einer der besten Youngster weltweit, hatte jüngst aber mit Problemen zu kämpfen.

Zuletzt wurden die Formschwierigkeiten des dänischen Profis von der Presse mit der Freundin des Sportlers in Verbindung gebracht. So titelte beispielsweise die schwedische Boulevardzeitung Aftonbladet: „Holgers größte Krise“ - in Bezug auf Influencer-Freundin Caroline Donzella.