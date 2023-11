Billie Jean King Cup: Deutschland wieder gegen Brasilien

Die deutschen Tennisfrauen treffen in der Qualifikationsrunde des Billie Jean King Cups im kommenden Jahr erneut auf Brasilien. Anders als beim 3:1-Erfolg im April dieses Jahres muss die Mannschaft des Deutschen Tennis-Bundes (DTB) am 12. und 13. April aber auswärts ran. Das ergab die Auslosung des prestigeträchtigen Mannschaftswettbewerbs am Sonntag.