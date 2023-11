Davis Cup: Australien nach Sieg über Finnland im Finale

Australiens Tennis-Auswahl hat das Davis-Cup-Endspiel erreicht und spielt am Sonntag in Malaga um den 29. Titel im traditionsreichen Mannschaftswettbewerb. Alexei Popyrin und Alex de Minaur sorgten für das 2:0 im Halbfinale gegen Finnland. Im Finale geht es entweder gegen Serbien mit dem Weltranglistenersten Novak Djokovic oder die starken Italiener mit Spitzenspieler Jannik Sinner. Das Duell der Favoriten findet am Samstag (ab 12.00 Uhr) statt.