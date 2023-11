Schon zum dritten Mal: Murray und Coach Lendl trennen sich

"Ivan hat mir in den wichtigsten Momenten meiner Karriere zur Seite gestanden, und ich kann ihm nicht genug für alles danken, was er mir ermöglicht hat", sagte Murray. Bei den beiden vorherigen Engagements hatte der heute 36-Jährige zweimal den Titel in Wimbledon (2013, 2016) und einmal bei den US Open (2012) geholt, hinzu kamen zwei Goldmedaillen bei Olympischen Spielen (2012, 2016).