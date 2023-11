Tennis: Italien gewinnt zum zweiten Mal den Davis Cup

Italiens Tennisprofis haben den Coup perfekt gemacht und erst zum zweiten Mal in der Geschichte den Davis Cup gewonnen. Im Endspiel am Sonntag in Malaga setzte sich die Auswahl um den Weltranglistenvierten Jannik Sinner gegen Australien durch, schon nach den beiden Einzeln war das Duell entschieden.

Australien wartet seit 2003 auf den Triumph

Deutschland hatte das Finalturnier der besten acht Mannschaften verpasst. In der Relegation verhinderte das Team in Bosnien-Herzegowina aber immerhin den Abstieg aus der Weltgruppe, im Kampf um den Einzug in die Gruppenphase des Davis Cups 2024 geht es Anfang Februar nun auswärts gegen Ungarn. Das ergab die Auslosung der Qualifikationsrunde am Sonntag.