Tennis: Leidet Tsitsipas’ Form unter Badosa? Jetzt schlägt die Spanierin zurück!

Nun schlug Badosa zurück und wehrte sich entschlossen gegen diese Unterstellungen. „Das hat mich wirklich sehr getroffen. Ich konnte mich wegen der ganzen Sache mit der Verletzung eigentlich viel um ihn kümmern und ihm helfen“, sagte die 25-Jährige in einem Interview mit der spanischen Zeitung El Pais .

Zur Erklärung: Badosa, die jüngst einige Turniere absagen musste, leidet aktuell an einer Rückenverletzung. Währenddessen warfen ihr einige Fans von Tsitsipas in den sozialen Medien vor, sie habe ihren Partner zu sehr abgelenkt oder gar heruntergezogen. Dies wollte die Spanierin so jedoch nicht stehen lassen.