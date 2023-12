Comeback auf Tennistour: Osaka startet mit großen Zielen

Sie fühle sich "nervös und auch glücklich und aufgeregt", sagte Osaka dem japanischen Sender NHK. Sie wolle "auf jeden Fall mehr Grand Slams gewinnen" und an den Olympischen Spielen im Sommer in Paris teilnehmen. Bei ihrer Olympia-Teilnahme in Tokio 2021 war Osaka überraschend schon in der dritten Runde ausgeschieden.