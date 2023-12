Tennis-Ikone Evert erneut an Krebs erkrankt

Tennis-Ikone Chris Evert ist erneut an Krebs erkrankt. Dies teilte die 68 Jahre alte US-Amerikanerin am Freitag über ESPN und X mit. "Obwohl dies eine Diagnose ist, die ich nie hören wollte, bin ich einmal mehr froh, dass es früh erkannt wurde", schrieb Evert: "Die Ärzte fanden Krebszellen in der gleichen Beckenregion. Alle Zellen wurden entfernt, und ich habe eine weitere Runde Chemotherapie begonnen."