Ivanovic: "Manchmal wünschte ich, ich wäre da draußen"

Die Australian Open, die am Sonntag in Melbourne beginnen, habe sie "immer geliebt als Spielerin, umso mehr vermisse ich Tennis jetzt". Sie freue sich auf die Nightsessions beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres, die sie am anderen Ende der Welt vor dem Fernseher "zum Frühstück" genießen will. 2008 hatte Ivanovic das Finale in Australien erreicht, im selben Jahr holte sie bei den French Open in Paris ihren einzigen Majortitel.