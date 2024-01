Nadal neuer Tennis-Botschafter in Saudi-Arabien

Saudi-Arabien hat auf seinem Weg zum angestrebten Zentrum des Weltsports den nächsten Coup gelandet: Der spanische Tennisstar Rafael Nadal fungiert künftig als Botschafter für den saudi-arabischen Tennisverband - weil er in dem Wüstenstaat ein "großes Potenzial" sieht, wie der Verband am Montag mitteilte.

Überall in Saudi-Arabien sehe "man Wachstum und Fortschritt, und ich freue mich, Teil davon zu sein", sagte der Spanier, Gewinner von 22 Grand-Slam-Titeln. Im vergangenen Jahr wurde mit den Next Gen Finals in Dschidda erstmals ein ATP-Turnier in Saudi-Arabien ausgetragen, dazu kamen mit Novak Djokovic und Carlos Alcaraz die Aushängeschilder des Sport für ein Show-Match vorbei.