Neue Regeln für Tennis-Nightsessions

Die ATP und die WTA wollen mit neuen Regeln künftig die Zahl der Tennismatches bis tief in die Nacht verringern. Die Spielerorganisationen im Tennis kündigten zudem an, auf Sicht für eine größere Einheitlichkeit bei den Bällen zu sorgen. Beide Themen hatten zuletzt immer wieder zu Diskussionen geführt. "Wir sind optimistisch, dass wir an beiden Fronten etwas bewirken können, jetzt und auf längere Sicht", sagte der ATP-Vorsitzende Andrea Gaudenzi.