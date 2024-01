United Cup: Deutschland im Viertelfinale

Das deutsche Tennisteam um Alexander Zverev und Angelique Kerber steht im Viertelfinale des United Cups. Trotz der bitteren Niederlage gegen Frankreich am Montag zog die Mannschaft als bester Gruppenzweiter der Turnierhälfte in Sydney in die nächste Runde ein. Dort wartet nun am Freitag ab 7.30 Uhr (MEZ) Griechenland.