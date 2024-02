Davis Cup: Koepfer gewinnt Auftaktmatch

Die deutschen Tennismänner haben auch in Abwesenheit ihres angeschlagenen Topspielers Alexander Zverev die Qualifikation für die Gruppenphase des Davis Cup in den Blick genommen. Deutschlands Nummer zwei Dominik Koepfer schlug in seinem Auftaktmatch am Freitag etwas überraschend den Weltranglisten-57. Fabian Marozsan mit 6:2, 7:6 (7:4) - und sorgte damit für die 1:0-Führung des DTB-Teams im Duell mit Ungarn.