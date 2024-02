Davis Cup: Krawietz und Pütz bringen Deutschland in Führung

Dem deutschen Davis-Cup-Team fehlt im Duell mit Ungarn nur noch ein Sieg zum Einzug in die Gruppenphase des traditionsreichen Tennis-Mannschaftswettbewerbs. Das Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz besiegte am Samstag in Tatabanya das Duo Fabian Marozsan/Mate Valkusz mit 6:3, 7:6 (7:3) und brachte die Auswahl von Kapitän Michael Kohlmann, die ohne ihren erkälteten Topspieler Alexander Zverev antreten muss, mit 2:1 in Führung.