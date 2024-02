Einspruch gegen Dopingsperre: Halep-Anhörung gestartet

Die Anhörung im Fall der wegen Dopings gesperrten früheren Tennis-Weltranglistenersten Simona Halep hat am Mittwoch vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS in Lausanne begonnen. Mit einem Lächeln und umgeben von ihren Anwälten betrat die 32-jährige Rumänin den Palais de Beaulieu, in dem Halep zunächst bis Freitag gegen ihre vierjährige Sperre vorgehen will.