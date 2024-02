Federer freut sich auf Berlin

Roger Federer hat quasi die ganze Welt gesehen - Berlin ist der Schweizer Tennisikone aber noch nicht wirklich vertraut. "Ich war mal für die Goldene Kamera in Berlin, aber das ist eine Ewigkeit her", sagte der 42-Jährige in einem Interview der Süddeutschen Zeitung: "Martina Hingis hatte mir den Preis überreicht, in der Kategorie bester Sportler. Aber ich würde nicht sagen, dass ich Berlin supergut kenne."