Heißes Duell für DTB-Team: "Das, was den Davis Cup ausmacht"

Dementsprechend freut sich der deutsche Davis-Cup-Teamkapitän Michael Kohlmann auf die feurige Atmosphäre beim Qualifikationsduell mit Ungarn um den Einzug in die Gruppenphase des traditionsreichen Nationenwettbewerbs. „Diese Stimmung ist das, was den Davis Cup immer ausgezeichnet hat. Das wünscht man sich als Fan und Spieler“, sagte der 50-Jährige dem SID vor dem Aufeinandertreffen am Freitag und Samstag in Tatabanya.