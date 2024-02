Monfils verletzt Turnierchef: Disqualifikation in Oslo

Unfall in der Umkleidekabine: Tennisprofi Gael Monfils hat bei einem Showevent in Oslo versehentlich den Turnierchef verletzt und ist dennoch disqualifiziert worden. Der Franzose hatte sich nach Angaben der Organisatoren eine „spielerische Auseinandersetzung“ mit Stephane Apostolou geliefert, man sei „zu 100 Prozent davon überzeugt, dass Gael keine böswillige Absicht hatte“. Es gebe dennoch „keine Alternative“ zur Disqualifikation, hieß es in einer Mitteilung.