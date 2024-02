Nach fast zwei Jahrzehnten! Ära im deutschen Tennis beendet

Barbara Rittner verlässt nach fast zwei Jahrzehnten den Deutschen Tennis Bund. Das gab der Verband am Sonntag bekannt. Die frühere Top-30-Spielerin und Fed-Cup-Siegerin von 1992 arbeitet seit 2009 beim DTB in verantwortlichen Positionen, darunter als Bundestrainerin, Fed-Cup-Chefin und Head of Women‘s Tennis.