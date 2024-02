Tennis: Becker als Zverev-Trainer? "Die Chance gibt es"

Sehen wir Boris Becker in Zukunft womöglich als Trainer von Alexander Zverev? Geht es nach dem 26-Jährigen, schließt dieser eine Zusammenarbeit zumindest nicht aus. „Die Chance gibt es immer, gab es auch immer“, sagte der gebürtige Hamburger der Deutschen Presse-Agentur .

Denn zuletzt war genau das der entscheidende Grund für die Beendigung von Beckers Trainer-Engagement beim dänischen Weltranglisten-Siebten Holger Rune. Der ehemalige Wimbledon-Sieger hat aufgrund seiner Vorstrafe Probleme bei der Einreise in bestimmte Länder.

„Aufgrund von beruflichen und privaten Gründen kann ich Holger nicht das geben, was er im Moment braucht“, ließ Becker damals lediglich verlauten.

"Finalspezialist" Humbert siegt in Marseille

Altmaier scheitert an Lokalmatador

In der jüngeren Vergangenheit konnte Becker bei Wimbledon, den Australian Open, sowie den US Open seinen Kommentatoren-Job nur aus der Ferne ausüben, ebenso wie seinen Trainer-Job bei Rune. Becker saß zuvor wegen Insolvenzdelikten siebeneinhalb Monate in einem englischen Gefängnis.