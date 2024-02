Zverev freut sich auf Teamerfahrung mit Alcaraz und Medwedew

Vom 20. bis 22. September tritt eine Weltauswahl gegen eine Auswahl aus Europa in Berlin an. Zverev ist zum fünften Mal Teilnehmer - bisher gewann immer Team Europa den Titel, wenn der Australian-Open-Halbfinalist dabei war. "Man möchte immer den Laver Cup gewinnen. Wenn man diese ganzen Topspieler mit auf der Bank hat, dann möchte man sie auch nicht enttäuschen und füreinander da sein. Das ist das Besondere daran", sagte Zverev, der Alcaraz (im Viertelfinale) und Medwedew (im Halbfinale) in Melbourne gegenüberstand.