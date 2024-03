DTB: Mayer und Rücker erster hauptamtlicher Vorstand

Die bisherigen Geschäftsführer Peter Mayer und Veronika Rücker werden ab dem 1. April als erster hauptamtlicher Vorstand in der Geschichte des Deutschen Tennis Bundes (DTB) fungieren. Das teilte der DTB am Donnerstag mit. Der Verband geht damit den nächsten Schritt auf dem Weg zur Professionalisierung und setzt einen Teil der im vergangenen Herbst in der Satzung verankerten Strukturreform um, wonach ein hauptamtlicher Vorstand die Geschicke des DTB leiten soll.