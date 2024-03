Tennis: Ex-Skandal-Profi Köllerer wettert gegen Thiem

Der ehemalige Skandal-Profi, der seine Karriere 2011 wegen Spielmanipulation in drei Fällen beenden musste, erklärte in einem Interview mit der Krone , der US-Open-Champion von 2020 hätte „nie einen Grand Slam gewonnen, wenn Corona nicht gewesen wäre. Sein Ranking mit Nummer drei war viel zu gut“, befand Köllerer, einst die Nummer 55 im ATP-Ranking.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Thiem seit 2020 ohne Turniersieg

Köllerer spielt damit auf die seit Jahren sportlichen Probleme des 30-Jährigen an, der seit seinem größten Erfolg bei den US Open keinen Turniersieg mehr feiern konnte und in der Weltrangliste auf Position 91 abgerutscht ist.