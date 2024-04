2:0 in Brasilien! Deutsche Tennis Frauen überraschen bei Billie Jean King Cup

Erst überraschte Laura Siegemund, dann legte Tatjana Maria nach: Die deutschen Tennisfrauen haben nach starken Vorstellungen im schweren Auswärtsspiel in Brasilien beste Chancen auf den Einzug in die Finalrunde des Billie Jean King Cup. Nach den ersten beiden Einzeln steht es im Qualifikations-Duell in Sao Paulo 2:0.