Billie Jean King Cup: Lys komplettiert deutsches Team

Die 22-Jährige wurde von Teamchef Rainer Schüttler für die Partie am 12. und 13. April in Sao Paulo gegen Gastgeber Brasilien berufen. Für das Duell um den Einzug in die Endrunde in Sevilla waren zuvor bereits Angelique Kerber, Tatjana Maria, Laura Siegemund und Anna-Lena Friedsam nominiert worden.