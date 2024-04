Ehrenring für Stich - Wimbledonschläger geklaut

Ein sichtlich gerührter Wimbledonsieger Michael Stich hat in einer kleinen Zeremonie während des ATP-Turniers in München nachträglich seinen Ehrenring für die Aufnahme in die "Hall of Fame" des Tennissports erhalten. Der eigens angereiste Präsident Dan Faber überreichte das mit einem Emerald besetzte Schmuckstück am Samstag auf dem Centre Court der Anlage des MTTC Iphitos, den der 55-jährige Stich als seine "sportliche Heimat" bezeichnete. Den Ort der Übergabe hatte sich Stich selbst aussuchen dürfen.