Kerber vor Rückkehr ins deutsche Team: "Große Ehre"

Die Kielerin steht erstmals nach ihrer Baby-Pause wieder im Aufgebot des Deutschen Tennis-Bundes (DTB). In der Qualifikationsrunde in Sao Paulo am Freitag und Samstag gilt Kerber als Hoffnungsträgerin für die Mannschaft von Teamchef Rainer Schüttler - auch, wenn die frühere Weltranglistenerste seit ihrem Comeback wechselhafte Leistungen zeigt.

In Brasilien will sie mit dem DTB-Team nicht nur die Endrundenteilnahme in Sevilla klar machen, sondern sich auch Schwung für das stark besetzte WTA-Turnier in Stuttgart im Anschluss holen. Druck macht sie sich nach der Geburt ihrer Tochter Liana, die nicht mit nach Sao Paulo reist, aber nicht mehr.