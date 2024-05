Deutsche Tennis-Legende greift wieder zum Schläger

Die deutsche Tennis -Legende Tommy Haas schlägt wieder wettkampfmäßig auf. Die ehemalige Nummer zwei der Welt geht wie bereits in den drei vergangenen Jahren für den Münchner Vorort-Klub TC Großhesselohe in der Bundesliga Süd der Herren 30 an den Start.

Bereits am ersten Spieltag am Samstag wird der 45-Jährige an Position eins aufschlagen. Gegner für Haas und Co. ist der TC Bad Homburg. Dort stehen auf der Meldeliste mit Rainer Schüttler und Benjamin Becker ebenfalls ehemalige Weltklassespieler.