Überraschung um Tennis-Legende Boris Becker

Freudige Nachrichten um Boris Becker! Wie der ehemalige Tennis -Superstar am Rande des Filmfestivals in Cannes auf Nachfrage der Bild bestätigte, habe er sich mit seiner Freundin Lilian de Carvalho Monteiro verlobt.

Becker und die 33-Jährige sind seit 2020 liiert und leben derzeit gemeinsam in Mailand. Von dort reiste das Paar zu den internationalen Filmfestspielen nach Cannes, wo die Dokumentation „Nasty – More than just Tennis“ vorgestellt wurde. Becker wirkte bei der Entstehung des Films mit und ließ sich mit seiner zukünftigen Frau, die in Italien geboren wurde, auch auf dem roten Teppich ablichten.