Weltrangliste: Struff fällt aus den Top 40

Tennisprofi Jan-Lennard Struff ist nach dem ATP-Turnier in Madrid deutlich in der Weltrangliste abgerutscht. Der Warsteiner fiel im Ranking von Rang 24 auf 41. Struff, der beim Sandplatz-Masters vergangenes Jahr überraschend das Finale erreicht hatte, war diesmal im Achtelfinale knapp an Carlos Alcaraz aus Spanien gescheitert und hatte seine Punkte daher nicht verteidigen können. Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) bleibt trotz seiner aktuellen Formschwäche Fünfter.