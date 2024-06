Olympia: Traum-Duo fix! Nadal und Alcaraz gehen an den Start

Nach langen Spekulationen ist es nun fix: Rafael Nadal und Carlos Alcaraz werden bei den Olympischen Spielen in Paris gemeinsam als Doppel an den Start gehen.

Diese Entscheidung hat der spanische Tennisverband am Mittwoch bei der Kader-Bekanntgabe verkündet. Die beiden Stars werden darüber hinaus auch in der Einzelkonkurrenz an den Start gehen.