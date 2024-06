Steffi Grafs Sohn startet durch - aber nicht auf dem Tennis-Platz

Jaden Agassi, der Sohn von Steffi Graf und Andre Agassi, startet sportlich durch - doch anders als seine berühmten Eltern nicht auf dem Tennisplatz . Der 22-Jährige geht in diesem Sommer im Baseball, genauer gesagt in der MLB Draft League mit den Mahoning Valley Scrappers aus Ohio, an den Start.

„Agassi ist natürlich ein sehr Tennis-lastiger Nachname. Das Ziel ist es, ihn zu einem Baseball-Namen zu machen“, wird Agassi in US-Medien zitiert. Drei Jahre hat Grafs Sohn im Baseballprogramm der University of Southern California verbracht, jetzt will er sich in der Sommer-Liga für höhere Aufgaben empfehlen.