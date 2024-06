Tennis: Sinner auf Platz eins vor Alcaraz

von SID 10.06.2024 • 08:58 Uhr Der Südtiroler ist der erste Italiener an der Spitze der Weltrangliste. Auch Paris-Champion Carlos Alcaraz setzt sich vor Novak Djokovic.

Jannik Sinner steht als erster Italiener in der Tennisgeschichte auf Platz eins der Weltrangliste. Der 22-Jährige aus Südtirol löste nach den French Open offiziell Novak Djokovic an der Spitze ab. Der Serbe, der wegen einer Knieverletzung in Roland Garros hatte aufgeben müssen und bereits operiert wurde, fiel auf Platz drei zurück - noch hinter Paris-Champion Carlos Alcaraz aus Spanien.

Vierter bleibt Alexander Zverev (Hamburg), der das Finale am Sonntag gegen Alcaraz in fünf Sätzen verloren hatte. Zweitbester Deutscher im Ranking ist Jan-Lennard Struff (Warstein), der sich nach seinem Drittrundeneinzug in Paris um sechs Plätze auf Rang 35 verbesserte.